Do Bulharska prišlo 130 španielskych vojakov a 4 stíhačky Eurofighter

Sofia/Madrid 11. februára (TASR) - Vzhľadom na rastúce napätie okolo hromadenia ruských jednotiek pozdĺž hraníc s Ukrajinou vyslalo Španielsko do Bulharska 130 vojakov a štyri bojové lietadlá typu Eurofighter. Ich úlohou je posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok o tom informovalo španielske letectvo, uviedla agentúra DPA.



Stíhacie stroje a vojaci sa nachádzajú na leteckej základni Graf Ignatievo nachádzajúcej sa v blízkosti druhého najväčšieho bulharského mesta Plovdiv. Majú posilniť letecký dohľad nad Čiernym morom a zachytiť prípadné prelety ruských lietadiel, napísal španielsky denník La Vanguardia.



Štyri španielske stíhačky by sa mali v apríli presunúť ďalej do Pobaltia.



DPA pripomína, že letecká a personálna podpora Bulharska zo strany ostatných členov NATO sa považuje za nevyhnutnú, pretože táto balkánska krajina má vo výzbroji len zastarané stíhačky typu MiG-29 pôvodne sovietskej výroby. Bulharské letectvo by však do konca roka 2024 malo začať využívať osem amerických stíhačiek typu F-16, za ktoré zaplatí zhruba miliardu eur.



Bulharsko je členom NATO od roku 2004. V spolupráci s Alianciou plánuje Sofia vytvoriť bojovú skupinu, ktorá sa bude skladať z približne 1000 vojakov a bude zahŕňať aj príslušníkov armád spojeneckých krajín.