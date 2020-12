Do čela rezortu energetiky a vnútra Biden zvažuje nominovať ženy

Washington 16. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden zvažuje vymenovať za ministerku energetiky bývalú guvernérku Michiganu Jennifer Granholmovú. Ministerstvo vnútra by mala viesť kongresmanka za štát Nové Mexiko Deb Haalandová. Informovali o tom v noci na stredu agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na informované zdroje.



Granholmová (61) spolupracovala s Bidenom v čase, keď v rokoch 2009 - 2017 zastával post viceprezidenta USA v administratíve Baracka Obamu. V roku 2008 spoločne pracovali na koordinácii záchranného balíka pre automobilový priemysel. Granholmovej vedomosti a podpora obnoviteľných zdrojov energie sú podľa agentúry AFP v súlade s Bidenovým proklamovaným cieľom transformovať americký priemysel na hospodárstvo s čistou energiou a nulovými emisiami do roku 2050. Jej skúsenosti by tiež mohli pomôcť urýchliť vývoj a prijatie elektromobilov i potrebnej siete nabíjacích staníc, čo patrí medzi Bidenove priority, konštatuje AFP.



Deb Haalandová (60) sa v roku 2018 stala jednou z trojice amerických Indiánok, ktoré sa po prvýkrát v histórii USA dostali do Snemovne reprezentantov. Ak jej prípadnú nomináciu potvrdí aj Senát, stane sa prvou americkou Indiánkou na čele niektorého z vládnych úradov.



Americký Zbor voliteľov v pondelok oznámil, že Biden vo voľbách porazil úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Hlasovanie Zboru voliteľov, ktorý formálne volí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa uskutočnilo v pondelok, pričom Bidenovi odovzdali 306 hlasov a jeho protikandidát Donald Trump dostal hlasy od 232 voliteľov. Biden potreboval na víťazstvo 270 hlasov. Jeho slávnostná inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2021.