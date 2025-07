Do záchytného centra Aligátorí Alcatraz dorazili prví migranti

Miami 3. júla (TASR) - Prvá skupina zadržaných migrantov vo štvrtok dorazila do novozriadeného záchytného centra prezývaného Aligátorí Alcatraz v národnom parku Everglades v americkom štáte Florida. Potvrdil to hovorca floridského generálneho prokurátora. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



„Ďalšia zastávka: späť tam, odkiaľ prišli,“ napísal na sociálne sieti X generálny prokurátor Floridy James Uthmeier, ktorý je považovaný za strojcu nápadu vytvoriť záchytné centrum v Everglades.



Podľa nemenovaného predstaviteľa vlády prezidenta USA Donalda Trumpa sem budú prevezení imigranti, ktorých zadržia floridské orgány a zotrvajú v ňom až do deportácie z USA. V utorok si centrum osobne prezrel aj prezident Trump.



Alígatorí Alcatraz sa nachádza na opustenom letisku uprostred mangrovníkových lesov, močiarov a trávnatých porastov, ktoré spolu tvoria národný park Everglades. Je známy najmä pre aligátory , ktoré tu majú svoje prirodzené prostredie a ich populácia sa odhaduje na 200.000.



Kritici Trumpovej tvrdej protiimigračnej politiky označili novodobý Alcatraz s aligátormi za nehumánny, environmentálni aktivisti sú proti jeho výstavbe na území národného parku.