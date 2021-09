Do Moskvy vyslali policajné posily, komunisti neuznali výsledky volieb

Moskva 20. septembra (TASR) - Viaceré ruské spravodajské weby informovali, že do centra Moskvy boli stiahnuté policajné posily. Časť Puškinovho námestia je ohradená zátarasami a v blízkosti sú odstavené vozidlá, akými zvyčajne zabezpečujú prevoz zadržaných na policajné stanice. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Dodala, že vyslanie policajných posíl môže byť dôsledkom výzvy lídra moskovskej organizácie Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) Valerija Raškina, ktorí vyzval občanov, aby prišli na Puškinovo námestie na verejnú diskusiu o výsledkoch volieb.



Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Facebook Raškin napísal, že výsledky volieb v Moskve neakceptuje.



Samotná KPRF informovala o plánoch usporiadať v Moskve verejné zhromaždenia v dňoch 20., 25. septembra a 3. októbra. Úrady hlavného mesta už uviedli, že kvôli pandémii tieto zhromaždenia nepovolia.



Na verejnú diskusiu o výsledkoch volieb v Moskve vyzval aj ďalší kandidát za KPRF Michail Lobanov.



Spravodajský portál Meduza.i v pondelok informoval, že na voľbách do Štátnej dumy v jednomandátových obvodoch v Moskve prehrali všetci kandidáti opozície, aj keď niektorí z nich boli na vedúcej pozícii až do záverečného sčítania hlasov - potom sa situácia zmenila v ich neprospech. Na základe toho opozícia podozrieva Ústrednú volebnú komisiu z machinácií pri elektronickom hlasovaní vo voľbách v hlavnom meste.