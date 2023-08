Do Červeného mora dorazili americké vojenské lode s vyše 3000 vojakmi

Washington 7. augusta (TASR) - Viac ako 3000 amerických vojakov dorazilo na palube dvoch lodí do Červeného mora, oznámilo v pondelok americké námorníctvo. Vyslaním vojnových lodí Washington reaguje na početné incidenty z posledných rokov, pri ktorých Irán zadržal zahraničné ropné tankery, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Príslušníci námorníctva a námornej pechoty USA sa priplavili do Červeného mora v nedeľu cez Suezský prieplav na palube lodí USS Bataan a USS Carter Hall.



"Tieto (nové) jednotky významne posilnia našu operačnú flexibilitu a (odstrašujúce) schopnosti..., aby sme boli schopní vopred zamedziť destabilizujúcim aktivitám a zmierniť napätie v regióne spôsobené iránskym zastrašovaním a zadržiavaním obchodných plavidiel," uviedol pre AFP Tim Hawkins, hovorca americkej Piatej flotily, ktorá má hlavnú základňu v Bahrajne.



Spojené štáty za posledné dva roky zaznamenali takmer dve desiatky prípadov, keď Irán zadržal ropné tankery plaviace sa v okolitom regióne, alebo sa o to aspoň pokúsil.



Loď USS Bataan je vrtuľníková výsadková loď, ktorá dokáže niesť vrtuľníky, lietadlá aj vyloďovacie člny. USS Carter Hall je tzv. výsadkové dokové plavidlo určené na prepravu bojovej techniky, vojakov; je tiež vybavené dokom s výsadkovými člnmi.



K zvýšeniu počtu amerických vojakov v Červenom mori prišlo po tom, čo Washington oznámil, že americkým silám sa 5. júla podarilo zmariť dva pokusy Iránu o zadržanie komerčných tankerov plaviacich sa v medzinárodných vodách pri Ománe.



V priebehu jedného týždňa na prelome apríla a mája sa Iránu podarilo zajať až dva ropné tankery. Vlani v novembri USA a Izrael obvinili Irán z dronového útoku na tanker izraelskej spoločnosti pri pobreží Ománu.



Spojené štáty už v júli avizovali, že do oblasti vyšlú torpédoborec, stíhačky F-35 a F-16 a expedičnú jednotku americkej námornej pechoty, aby odradili Irán od zajímania ďalších lodí v oblasti Perzského zálivu.