Do Česka cez ropovod Družba opäť neprúdi ropa, nedostatok vraj nehrozí

Praha 4. marca (TASR) - Do Česka opäť prestala prúdiť ropa z ruského ropovodu Družba. V utorok to podľa stanice ČT24 uviedol český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. Dodal, že nedostatok ropy Česku nehrozí, informuje spravodajkyňa TASR.



"O situácii vieme a riešime ju. Rafinérie v Česku sú na túto situáciu dobre pripravené a zároveň máme nastavený robustný systém štátnych hmotných rezerv. Znovu preto musím všetkých upokojiť, že pre potreby domácností a firiem je ropy dostatok," citoval ministra server Novinky.cz. V prípade, že dodávky cez Družbu obnovené nebudú, Česko podľa Vlčka prejde na ropovod TAL-PLUS, ktorý je podľa jeho slov už technicky pripravený.



Naposledy do Česka prestala surovina cez ruský ropovod tiecť vlani v decembri, dôvody prerušenia neboli známe. Agentúra Reuters vtedy uviedla, že príčinou boli platobné problémy medzi tranzitnou Ukrajinou a Ruskom. Výpadok vtedy trval približne dva dni.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)