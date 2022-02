Do Česka dorazila prvá časť amerického konvoja

Praha 16. februára (TASR) - Prvá časť amerického vojenského konvoja, ktorý smeruje na cvičenie na Slovensko, v utorok dorazila do Českej republiky. Približne o 21.00 h sa konvoj zastavil na hraničnom priechode Rozvadov v okrese Tachov. Čakala ho tam kontrola techniky a krátky oddych.



Americkí vojaci zamieria z Rozvadova k obci Ostrov u Stříbra, kde plánujú technickú prestávku. Ráno dôjdu do obce Rančířov v okrese Jihlava. Tam pre nich česká armáda pripravila stanový tábor. Keď si vojaci oddýchnu, vydajú sa vo večerných hodinách na cestu smerom k hraničnému priechodu Břeclav.



Cez územie Česka sa počas týždňa presunie 1200 vojakov a 500 kusov techniky v siedmich konvojoch. Po cestách sa americké jednotky budú pohybovať najmä v noci a v skorých ranných hodinách, aby nenarušili premávku. Každý konvoj je rozdelený do skupín, ktoré majú medzi sebou rozostupy.



Americkí vojaci strávia v Českej republike maximálne 48 hodín, informovali webové Novinky.cz.



Podľa hovorkyne generálneho štábu českej armády Magdaleny Dvořákovej sa rovnako ako v minulosti do cvičenia zapojí 2. jazdecký pluk s kolesovými obrnenými bojovými vozidlami Stryker či terénnymi vozidlami HMMWV. Vojaci budú vybavení aj logistickou podpornou technikou.



Jednotky sa vrátia zo Slovenska rovnakou trasou v opačnom smere v druhej polovici marca.