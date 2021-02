Do Česka dorazila prvá dávka vakcíny od firmy AstraZeneca

Praha 6. februára (TASR) - Prvá dávka vakcíny proti koronavírusu firmy AstraZeneca dorazila v sobotu do Českej republiky, píše webový server televízie Nova.



Túto očkovaciu látku schválila na použitie v Európskej únii minulý týždeň Európska komisia. V prvej várke určenej pre Česko je 19.200 očkovacích dávok, približuje spravodajský server tn.nova.cz.



Touto vakcínou by sa v ČR malo začať očkovať v nasledujúcich dňoch. Ide už o tretiu schválenú očkovaciu látku v EÚ. Česko si od firmy objednalo tri milióny dávok. Tento mesiac by ich malo prísť okolo 130.000, píše TV Nova.



Prvá dávka dorazila počas soboty do skladu v Říčanoch pri Prahe. "Sú tu zatiaľ stovky fľaštičiek, tisíce dávok," povedal český minister zdravotníctva Jan Blatný.



Odborníci vkladajú do tejto oxfordskej vakcíny veľké nádeje - brúsia si na ňu zuby predovšetkým praktici, ktorí by chceli začať očkovať, komentuje tn.nova.cz.



Výhodou je najmä jej skladovanie - stačí ju totiž uchovávať v chladničke. Veľkým mínusom sú však jej nežiaduce účinky. Práve pre ne musela firma dvakrát dočasne pozastaviť výskum, poznamenáva TV Nova.



V ČR sa teraz očkuje látkami spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva lekári do piatka zaočkovali 343.269 ľudí, a to od konca vlaňajšieho decembra, keď sa s vakcináciou začalo.



Úrady v Česku navyše sledujú a zaznamenávajú nežiaduce účinky očkovania. Podľa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (SÚKL) sa prejavili u 322 zaočkovaných. Viac než polovica si sťažovala predovšetkým na horúčku, zimnicu, slabosť alebo reakcie v mieste vpichu, vypočítava webový server televízie Nova.