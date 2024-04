Do Česka dorazilo 20.000 dávok očkovania proti čiernemu kašľu

Praha 16. apríla (TASR) - Do Česka v utorok dorazila mimoriadna dodávka 20.000 vakcín proti čiernemu kašľu a v priebehu týždňa by malo doraziť ďalších takmer 80.000, informovalo o tom české ministerstvo zdravotníctva. ČR tento rok čelí najsilnejšej epidémii čierneho kašľa za viac ako 60 rokov a podľa rezortu je o očkovanie veľký záujem, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spolu s prvou mimoriadnou dodávkou 10.000 vakcín koncom marca rezort zdravotníctva zaistil nad rámec pravidelných dodávok ďalších viac než 108.000 vakcín proti čiernemu kašľu. Určené sú primárne pre tehotné ženy, očkovať sa však môžu aj iné skupiny. V ambulanciách a očkovacích centrách by najnovšia dodávka mala byť k dispozícii ešte tento týždeň.



Podľa českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka rizikovým skupinám (vrátane detí do jedného roka) pomôže, ak sa dajú zaočkovať tehotné ženy a ich rodinní príslušníci. "Očkovanie je bezpečnou a najefektívnejšou ochranou proti tomuto ochoreniu a čím viac občanov sa proti nemu zaočkuje, tým lepšie nielen pre každého očkovaného, ale aj pre celú spoločnosť," povedal minister.



Podľa rezortu sa od začiatku roka nechalo proti čiernemu kašľu zaočkovať viac než 45.000 ľudí, pričom vlani to za celý rok bolo necelých 24.000 osôb.



Štátny zdravotný ústav (SZÚ) v pondelok informoval, že za ostatný týždeň v ČR pribudlo ďalších takmer 1500 prípadov čierneho kašľa, čo je najvyšší týždenný nárast od začiatku roka. Chorobou sa od januára 2024 nakazilo už viac než 7800 ľudí. Najviac prípadov ochorenia je vo vekovej skupine 15 – 19 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)