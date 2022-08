Do Česka opäť prúdi ruská ropa

Praha 12. augusta (TASR) - V piatok o 20.00 h opäť začala prúdiť do Českej republiky ruská ropa. Informuje o tom TASR podľa správy českého servera Novinky.cz, ktorému to potvrdila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa slovenského prepravcu ropy Transpetrol Linda Vaškovičová.



Na Slovensko tečie ruská ropa už od stredy. Dodávky prerušili minulý týždeň pre problémy s ruskými platbami za tranzit cez Ukrajinu. Príčinu prerušenia dodávok cez ropovod Družba odstránila jedna z európskych bánk, ktorá sa v piatok rozhodla spracovať platbu za tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu. Platba pôvodne neprešla na Ukrajinu s tým, že ide o porušenie sankcií proti Rusku.



Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť podľa agentúry RIA Novosti, na ktorú sa odvolávajú Novinky.cz, v priebehu piatka uviedol, že banka dostala platbu za tranzit do Česka, čo neskôr potvrdila aj Ukrajina.



Podľa agentúry Reuters platbu odblokovala holandská banka ING.



Dodávky na Slovensko a Maďarsko sa obnovili v stredu vďaka tomu, že poplatky za Rusko uhradila slovenská rafinéria Slovnaft a jej maďarský vlastník MOL.