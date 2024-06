Do Česka príde argentínsky prezident Milei, na hrade ho prijme Pavel

Praha 20. júna (TASR) - Českú republiku budúci týždeň navštívi argentínsky prezident Javier Milei, na Pražskom hrade ho prijme český prezident Petr Pavel. Vo štvrtok to oznámila Pavlova kancelária, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa jej zástupcov prišla iniciatíva zo strany Argentíny. Mileiovi spolupracovníci pri plánovaní jeho európskeho turné oslovili Česko s tým, že argentínsky prezident by mal záujem navštíviť ČR a stretnúť sa s Pavlom, s čím Praha súhlasila.



S Pavlom budú rokovať o globálnej bezpečnosti, medzinárodných témach a tiež o viacerých bilaterálnych otázkach.



Milei by mal počas návštevy Prahy vystúpiť na konferencii denníka e15 s prednáškou nazvanou "Prezident Milei: Ako na neefektívnu vládu?". Podľa denníka si tiež prevezme Výročnú cenu Liberálneho inštitútu za prínos k rozvoju liberálneho myslenia a napĺňania ideí slobody, súkromného vlastníctva či trhovej konkurencie.