Do Česka príde v sobotu prvá dodávka vakcín od firmy AstraZeneca

Praha 5. februára (TASR) - Do Česka dorazí v sobotu prvých 20 000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od britsko-švédskej firmy AstraZeneca. Očkovať by sa touto v poradí už treťou schválenou vakcínou malo začať podľa predbežných odhadov budúci pondelok. Informoval o tom denník Právo.



Celkovo má ČR od spoločnosti AstraZeneca podľa portálu iROZHLAS.cz získať vo februári 170.000 dávok vakcíny, no hromadné očkovanie sa nedá očakávať skôr ako v apríli, spresnil český minister zdravotníctva Jan Blatný.



Česko plánuje vakcíny od AstraZenecy podávať i dôchodcom, a to napriek tomu, že viaceré štáty EÚ pre nedostatok dát o jej účinnosti u ľudí nad 65 rokov tento krok neodporúčajú, poznamenáva portál Novinky.cz.



"AstraZeneca je zaregistrovaná pre dospelých bez horného vekového obmedzenia a my postupujeme rovnako. Niektoré krajiny zaviedli obmedzenia pre dôchodcov, ale zo štúdií nevyplýva, že by sa vakcína nemohla použiť pre ľudí nad určitý vek," uviedol Blatný.



Taliansko odporúča očkovanie touto vakcíny len osobám do 55 rokov, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko Dánsko či Nórsko zase do 65 rokov. Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok 29. januára schválila používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca pre osoby nad 18 rokov v celej Európskej únii.



V Česku sa aktuálne na očkovanie využívajú prípravky od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna. Z celkových 310.340 podaných dávok k 3. februáru predstavoval podiel od Pfizeru takmer 98 percent.