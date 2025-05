Do Česka priletel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský

Praha 3. mája (TASR) - Na pražskom letisku Václava Havla pristálo v nedeľu predpoludním lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pražský hrad bude počas väčšiny dňa uzavretý a popoludní ho tam prijme prezident Petr Pavel. Príchod ukrajinského prezidenta sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia, TASR o tom informuje podľa českých médií.



Hrad do poslednej chvíle tajil, koho český prezident prijme. Okolnosti prípravy návštevy naznačovali, že ide o Zelenského. Identitu návštevy potvrdil až po dosadnutí lietadla na letisku v Prahe.



S prezidentom Ukrajiny, ktorá sa už viac ako tri roky bráni plnoformátovej ruskej agresii, sa mal český prezident stretnúť tento týždeň na summite Iniciatívy Trojmoria vo Varšave. Zelenskyj sa k akcii pripojil len cez videospojenie.



Prezident Petr Pavel tento týždeň na Pražskom hrade rokoval s premiérom Petrom Fialom aj o vývoji v koalícii ochotných. Vznikla ako reakcia na tlak novej americkej administratívy Donald Trump, aby sa Ukrajina vzdala svojich okupovaných území, vrátane Krymu v prospech Ruska.



Areál Pražského hradu bude uzavretý do 19.00 h. "K uzávierke celého komplexu sa pristupuje len zriedka. Pamätám si to napríklad pri návšteve amerického, ruského či izraelského prezidenta," povedal pre iDNES.cz bývalý protokolár českých prezidentov Jindřich Forejt.



Podobné bezpečnostné opatrenia sprevádzali návštevu Zelenského aj v lete 2023. Kancelária českého prezidenta vtedy do poslednej chvíle tajila túto návštevu a jeho letecký špeciál sprevádzali dve stíhačky gripen.