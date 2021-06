Do Česka priletela vojnová stíhačka Hawker Hurricane

Na archívnej snímke britské vojenské lietadlo z čias 2. svetovej vojny Supermarine Spitfire. Foto: TASR/Dušan Hein

Praha 15. júna (TASR) - Originálne britské stíhacie lietadlo z druhej svetovej vojny typu Hawker Hurricane, vyrobené na prelome rokov 1942 a 1943, priletelo v pondelok večer do Česka.Tento významný bojový stroj dosiaľ v českých zbierkach chýbal, teraz však jeden exemplár získalo Letisko Točná pri Prahe, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.Zrekonštruované lietadlo, na ktorom počas druhej svetovej vojny lietali československí piloti, priletelo do Česka z Belgicka, pričom jedno medzipristátie malo v Nemecku.Hoci Hawker Hurricane nikdy nezískal takú popularitu ako jeho mladší brat Supermarine Spitfire, bol najpočetnejšou stíhačkou, čo sa týka nasadenia v bitke o Britániu, kde ich bojovalo 1715. Výraznou mierou prispeli k porážce nemeckej Luftwaffe.V kokpitoch Hurricana bojovali československí piloti vrátane es Josefa Františka a Karla Kuttelwaschera.viedol v máji Jiří Horák z Leteckého múzea Točná.Stíhačka Hawker Hurricane bola zaradená do služby RAF v roku 1937. Hurricany s pláteným poťahom zohrali hlavnú úlohu v obrane pred nemeckými náletmi počas roku 1940 a ich piloti sa zrejme najviac zaslúžili o víťazstvo v bitke o Britániu.Hawker Hurricane s relatívne hrubým profilom krídla nemal eleganciu Spitfiru. Aj keď ho poháňal rovnaký motor Rolls-Royce Merlin, bol pomalší, ale veľmi stabilný, a vďaka rúrkovej konštrukcii zniesol v boji značné poškodenia, ktoré sa dali ľahko opraviť.Hurricany malo vo výzbroji 32 britských perutí, zatiaľ čo výkonnejšie Spitfiry len 19. Väčšinu z 1593 zostrelov dosiahnutých počas bitky o Britániu si pripísali piloti Hurricana.Z pôvodne vyrobených 14.583 kusov je v súčasnosti letuschopných menej ako 15 lietadiel typu Hawker Hurricane.