Do Česka prišiel apoštolský nuncius – Nigérijčan Jude Thaddeus Okolo

Praha 1. júla (TASR) - V piatok priletel do Česka nový apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, ktorý nahradil Američana Charlesa Daniela Balva. Na Letisku Václava Havla v Prahe ho privítal kardinál Dominik Duka, ktorý je v piatok posledný deň vo funkcii pražského arcibiskupa. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



Nigérijčan Okolo sa v sobotu zúčastní na uvedení bývalého olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera do funkcie pražského arcibiskupa. Nového nuncia čaká v Česku viacero výziev, predovšetkým výber nových kandidátov na biskupov. Už teraz je známe, že Okolo ich bude musieť vyberať minimálne troch.



Podľa Českej televízie sa predpokladá, že sa nový nuncius aktívne zapojí do vyjednávania česko-vatikánskej zmluvy o vzájomných vzťahoch. Vláda Petra Fialu má dosiahnutie jej ratifikácie vo svojom programovom vyhlásení. Česko o tejto zmluve vyjednáva už viac ako 20 rokov.



Africký prelát už v Česku v minulosti pôsobil, preto tiež ovláda český jazyk. Jeho dosiaľ poslednou diplomatickou misiou bolo Írsko, kde pôsobil od roku 2017. Pápež František ho menoval za apoštolského nuncia v Česku 1. mája po tom, ako amerického arcibiskupa Balva poslal do Austrálie.



Okolo sa narodil v Nigérii v roku 1956. Po štúdiu teológie bol vysvätený za kňaza v roku 1983. Následne pôsobil vo Vatikáne v rámci pápežskej kúrie, kde sa venoval dialógu katolíkov s kresťanskými sektami. V Ríme tiež získal doktorát z kánonického práva. V roku 1990 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2008 vymenoval za nuncia v Stredoafrickej republike a Čade, krátko nato dostal biskupskú vysviacku.