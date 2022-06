Do Česka prišiel na prezentáciu francúzsky vysokorýchlostný vlak TGV

Praha 6. júna (TASR) - Francúzsky vysokorýchlostný vlak TGV prišiel v nedeľu do Česka. Ako európsky priekopník rýchleho železničného spojenia má poslúžiť pri prezentácii projektu "Rýchle spojenie v Česku". TASR správu prevzala od TV Nova.



Ako názornú pomôcku na predstavenie rýchlotratí si ho prenajala česká Správa železníc. Vlak poskytla na prezentáciu Francúzska národná železničná spoločnosť (SNCF), informoval predtým spravodajský webový portál iDNES.cz.



Vlaky TGV sú priekopníkom vysokorýchlostnej železnice v Európe; jazdia rýchlosťou vyše 300 kilometrov za hodinu. V Česku je zatiaľ maximálna povolená rýchlosť na železnici 160 km/h.



Správa chce francúzskym rýchlovlakom bližšie predstaviť projekty prípravy rýchlotratí v Česku. "Ide o najväčší infraštruktúrny zámer v histórii samostatnej Českej republiky s predpokladanými nákladmi zhruba 700 miliárd korún," uviedol generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda.



Desaťvozňová súprava sa najprv zastaví 6. júna v Prahe na hlavnej stanici; v ďalších troch dňoch bude možné vlak vidieť v areáli brnianskeho výstaviska v rámci veľtrhu Rail Business Days. Ďalšími zastávkami vlaku bude 10. júna stanica v Jihlave a o deň neskôr hlavná stanica v Ústí nad Labem. Potom sa vlak cez Nemecko vráti do Francúzska.



Prezentovaný typ TGV PSE s evidenčným číslom 16 dodala francúzskym štátnym dráham spoločnosť Alstom v roku 1980. Vlak jazdil na trati medzi Parížom a Lyonom. Tvoria ho dva hnacie vozne a osem vložených vozňov s celkovou dĺžkou 200 metrov. Vlak v pôvodnej konfigurácii ponúkal 368 miest pre pasažierov.



V roku 1981 dosiahol rýchlostný rekord 380 km/h, na bežných spojoch potom jazdil rýchlosťou 300 km/h. V pravidelnej prevádzke vlak slúžil do roku 2018; celkom najazdil viac ako 13 miliónov kilometrov, uvádza iDNES.cz.



Stavba prvého úseku vysokorýchlostnej železnice v Česku by sa podľa súčasných plánov mala začať v roku 2026, prevádzka zhruba o štyri roky neskôr. Správa železníc pri príprave rýchlodráh vymedzila prioritné úseky, ktoré chystá v zrýchlenom režime.



Ide o úseky Praha Běchovice - Poříčany, Poříčany – Světlá nad Sázavou, Velká Bíteš – Brno, Modřice – Šakvice, Prosenice – Ostrava Svinov, Praha Vysočany – Lovosice/Litoměřice a Ústí nad Labem západ – štátne hranice ČR s Nemeckom.



Najrýchlejšie trasy pripravovaných rýchlotratí by v budúcnosti mali umožniť maximálnu rýchlosť 320 km/h, ďalšie časti sú pripravované na rýchlosť približne 200 km/h.