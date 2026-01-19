Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do Česka sa vrátil muž zadržiavaný vo venezuelskom väzení

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Spolu s Darmovzalom boli na palube lietadla ďalší traja bývalí väzni venezuelského režimu z Poľska, Rumunska a Írska.

Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - V nedeľu večer armádny špeciál priviezol do Česka 35-ročného Jana Darmovzala, ktorý bol takmer rok a pol väznený vo Venezuele. TASR o tom informuje na základe správ Novinky.cz a ČT24.

„Pôvodne malo dôjsť k ich vyzdvihnutiu v Bogote (v Kolumbii), ale nakoniec to nebolo možné, Venezuela trvala na tom, že to bude v Caracase,“ povedal už skôr minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristi). Okrem rodiny prepusteného čakali na pražskom letisku Ruzyně aj predseda vlády Andrej Babiš (ANO), šéf diplomacie Macinka a minister obrany Jaromír Zůna (SPD).

Darmovzal po návrate do Česka odišiel na kontrolu do nemocnice. Ďalších troch bývalých väzňov si na letisku vyzdvihli zástupcovia ambasád.

Venezuelské úrady zadržali Darmovzala v septembri 2024, pretože sa údajne chystal podieľať na pláne zabiť prezidenta Nicolása Madura a zvrhnúť vládu. Podľa českej diplomacie tieto tvrdenia nemali žiadny reálny základ.
