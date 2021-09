Do Poslaneckej snemovne ČR kandiduje najviac žien v histórii

Praha 30. septembra (TASR) - V blížiacich sa voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky tvoria ženy 31,64 percenta všetkých kandidátov. Podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) je to najväčší percentuálny podiel žien na kandidátnych listinách v novodobej histórii českých volieb (od roku 1996).



O post poslanca sa uchádza približne 5000 kandidátov v 22 politických subjektoch.



Zo strán, ktoré majú podľa prieskumov agentúr približne päť percent a viac – čiže sa nachádzajú minimálne na prahu zvoliteľnosti – má na kandidátke najviac žien strana Prísaha – občianske hnutie Roberta Šlachtu. ČSÚ uvádza, že za tento politický subjekt kandiduje 121 žien, čo predstavuje približne 35 percent kandidátov strany. Naopak, najmenej žien sa dostalo na kandidátnu listinu koalície SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Štatistický úrad eviduje 78 žien, čo pre koalíciu predstavuje približne 23 percent zo všetkých kandidátov.



Priemerný vek kandidáta do Poslaneckej snemovne je 48,94 roka, čo je najviac od roku 1996.



Najmladšiu kandidátnu listinu, s priemerným vekom 42,67 roka, má koalícia Piráti a starostovia. Najstaršiu kandidátku má zase Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), s priemerným vekom 51,01 roka. V tejto strane je aj najstarší – 90-ročný – kandidát na poslanca.



Naprieč stranami sa o post poslanca uchádzajú napríklad predavač, servírka, kuchárka, elektromechanik, upratovačka, ale aj anarchokapitalistka, uvádza sa v zoznamoch ČSÚ.



Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky sa budú konať 8. a 9. októbra 2021. Ľudia budú hlasovať tradične v 14 volebných krajoch, pričom hlasy zo zahraničia budú na základe losu započítané v rámci Úsťanského kraja.