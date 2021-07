Do českých kín prichádza dokumentárny film o Janovi Werichovi

Praha 4. júla (TASR) - Po štyroch desaťročiach od smrti jednej z najväčších legiend českého divadla vznikol jej celovečerný dokumentárny portrét. Film s názvom "Jan Werich: Keď už človek raz je" bude mať v kinách premiéru 5. augusta, informoval v nedeľu webový spravodajský portál iDNES.cz.



Film mapuje kľúčové okamihy života Jana Wericha, vznik Osvobozeného divadla, boj proti fašizmu, útek pred nacistami, pôsobenie v Spojených štátoch, rozčarovanie po návrate a stretnutia s normalizačným režimom. Prináša aj málo známe fakty o jeho úteku do Rakúska alebo o druhej emigrácii do USA.



Portrétom sprevádzajú Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Jiřina Bohdalová, Werichova vnučka Fanča či kamarátka jeho dcéry Eva Tůmová.



Film zavedie divákov tiež na Werichovu chalupu vo Velharticiach a do jeho domu na pražskej Kampe. Práve v galérii moderného umenia Museum Kampa, kde sa hrá letné predstavenie o Werichovi, bude mať film 1. augusta slávnostnú premiéru.