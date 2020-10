Do českých nemocníc príde pomáhať 28 amerických lekárov

Americká armáda nabídla pomoc ve zvládání epidemie koronaviru. Jednáme o příjezdu 28 vojenských lékařů a zdravotníků, kteří mají zkušenosti s bojem proti covid z USA. Nyní dolaďujeme konkrétní detaily. — Lubomír Metnar (@metnarl) October 21, 2020

Praha 21. októbra (TASR) - Do Česka príde bojovať s pandémiou nového koronavírusu aj 28 vojenských lekárov zo Spojených štátov. Pomoc zdravotníkov z Texasu a Nebrasky dohodol s americkým veľvyslancom v ČR Stephenom Kingom český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček. O tom, kedy by mali doraziť, sa momentálne rokuje, informoval v stredu Český rozhlas (ČRo).povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Klára Dlubalová.Dosiaľ nie je jasné, ako sa do Česka zdravotníci dopravia ani kedy presne dorazia. Podľa slov českého ministra zdravotníctva Romana Prymulu by to však mohlo byť už v nasledovnom týždni.Rokuje sa tiež o tom, v ktorej nemocnici by mohli títo lekári pomáhať so starostlivosťou o pacientov s ochorením COVID-19. Hovorkyňa Dlubalová spresnila, že ide o príslušníkov Národnej gardy USA, teda rezervných zložiek amerických ozbrojených síl.O tom, že majú do českých nemocníc prísť americkí lekári, sa na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády zmienil aj premiér Andrej Babiš. Šéf obrany Lubomír Metnar následne túto informáciu zverejnil na Twitteri s tým, že sa dolaďujú detaily.V utorok pribudlo v Česku 11.984 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ide o najvyšší denný nárast od začiatku epidémie. V ČR je momentálne viac ako 113.000 nakazených, väčšina z nich má mierny priebeh ochorenia COVID-19. Hospitalizovaných však pribúda; momentálne ich je viac ako 4000, z toho 634 je vo vážnom stave. Na ochorenie COVID-19 doteraz v Česku zomrelo 1619 ľudí. Koronavírusom sa nakazil aj samotný Jan Hamáček, ktorý súčasne zastáva post šéfa krízového štábu. Testovať sa nechal po stretnutí s ministrom poľnohospodárstva Miroslavom Tomanom, ktorý mal v nedeľu pozitívny výsledok testu na koronavírus. Hamáček následne v stredu na Twitteri oznámil, že bol tiež pozitívne otestovaný, pričom momentálne je v domácej izolácii a pracuje prostredníctvom internetu; virtuálne sa zúčastňuje aj na rokovaní vlády.