Do českých zbrojoviek prídu pracovať tisícky ukrajinských expertov

Praha 12. decembra (TASR) - Tisícky ukrajinských expertov budú v českých zbrojárskych firmách pracovať na spoločných projektoch a výroba niektorých zbraňových systémov by sa mala začať v prvej polovici budúceho roka. V rozhovore pre Český rozhlas to uviedol námestník českej ministerky obrany Tomáš Kopečný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na zvýšenie súčasných výrobných kapacít českých zbrojárskych firiem sú podľa Kopečného potrebné nielen investície, ale aj ľudské zdroje. Ukrajina má podľa jeho slov v obrannom priemysle významné skúsenosti a vyniká v ňom.



"Našim otvorene deklarovaným záujmom je vytvoriť spoločné klastre celých odvetví, na ktorých budeme pracovať spoločne s Ukrajinou. Tým pádom budú v bezpečnostnom zázemí v Česku pracovať aj ukrajinskí experti," povedal Kopečný.



Pracovnou posilou v českých zbrojárskych firmách budú technici vo výrobe. "Ak sa ale bavíme o nejakých modifikáciách súčasnej sovietskej techniky, tak to musia byť inžinieri, ktorí presne vedia, ako vyzerajú stroje a ťažká technika v súčasnej podobe, aby ju bolo možné aj modernizovať," doplnil.



Dohodu o spolupráci v zbrojárskom priemysle označil za výsledok rokovaní českého premiéra Petra Fialu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z konca októbra. Na spoločnom rokovaní v Kyjeve sa vtedy zúčastnila časť českej vlády. "Panuje jednoznačná zhoda, že vybudujeme strategické zázemie pre spoločné výrobné kapacity na obranu Ukrajiny, Česka a Aliancie," uviedol námestník.



Výroba niektorých kľúčových zbraňových systémov či komponentov by sa mala začať v prvom polroku 2023. V prvej fáze sa chce český rezort obrany zamerať na spoločnú modernizáciu a opravy a neskôr aj na výrobu ťažkej bojovej techniky.



Financie na túto spoluprácu poskytnú medzinárodní donori v rámci Kodanskej iniciatívy – škandinávske krajiny a Veľká Británia. Pomôcť by mali aj Spojené štáty či Holandsko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)