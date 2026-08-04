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Do Ceuty preniklo 72.000 migrantov, oznámil španielsky minister vnútra
Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel/Madrid 4. augusta (TASR) - Do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72.000 migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70.000 vrátilo, oznámil v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska po rokovaní so svojimi náprotivkami z členských štátov EÚ. Madrid pôvodne odhadoval počet migrantov na 50.000. Ministri sa podľa šéfa francúzskeho rezortu vnútra Laurenta Nuňeza na rokovaní zhodli, že problémom nie je schengenský priestor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministri vnútra krajín EÚ a pridružených štátov podľa vyhlásenia Rady EÚ počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili Španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty.
„Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné neúnavne pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov migrantov, zintenzívniť návraty osôb, posilniť hranice EÚ, budovať úzke partnerstvá s tretími krajinami a zlepšiť predvídavosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ministri vyzvali aj na zlepšenie vzájomného informovania sa v prípade, že nastane podobná udalosť ako v Ceute, a tiež na posilnenie komunikácie v krízových situáciách, a to prostredníctvom včasnej koordinácie.
Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť a že ďalej nepokračovali na španielsku pevninu ani do iných štátov Únie.
„Je zrejmé, že schengenský priestor nebol v tejto kríze v žiadnom prípade ohrozený,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Madride Grande-Marlaska.
Na vyňatie Španielska zo schengenského režimu voľného pohybu minulý týždeň vyzvalo Taliansko aj Dánsko. Rím napokon k pozastaveniu uplatňovania schengenských pravidiel s Madridom pristúpil, dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bodskov ale v utorok podľa AFP vyhlásil, že je veľmi spokojný s reakciou Španielska na situáciu v Ceute.
Ministri vnútra krajín EÚ a pridružených štátov podľa vyhlásenia Rady EÚ počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili Španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty.
„Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné neúnavne pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov migrantov, zintenzívniť návraty osôb, posilniť hranice EÚ, budovať úzke partnerstvá s tretími krajinami a zlepšiť predvídavosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ministri vyzvali aj na zlepšenie vzájomného informovania sa v prípade, že nastane podobná udalosť ako v Ceute, a tiež na posilnenie komunikácie v krízových situáciách, a to prostredníctvom včasnej koordinácie.
Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť a že ďalej nepokračovali na španielsku pevninu ani do iných štátov Únie.
„Je zrejmé, že schengenský priestor nebol v tejto kríze v žiadnom prípade ohrozený,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Madride Grande-Marlaska.
Na vyňatie Španielska zo schengenského režimu voľného pohybu minulý týždeň vyzvalo Taliansko aj Dánsko. Rím napokon k pozastaveniu uplatňovania schengenských pravidiel s Madridom pristúpil, dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bodskov ale v utorok podľa AFP vyhlásil, že je veľmi spokojný s reakciou Španielska na situáciu v Ceute.