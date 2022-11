Do Chersonu sa po stiahnutí Rusov vracia ukrajinská polícia aj médiá

Cherson 12. novembra (TASR) - Do juhoukrajinského mesta Cherson sa po stiahnutí ruských vojakov, ktorí mesto okupovali vyše osem mesiacov, vracajú príslušníci ukrajinskej polície, ako aj vysielacie spoločnosti. V sobotou to na sociálnej sieti Facebook oznámil šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AP.



Klymenko spresnil, že v Chersone sa nachádza už okolo 200 policajtov, ktorí zriaďujú kontrolné stanovištia a zhromažďujú dôkazy o možných vojnových zločinoch ruských síl. Dodal, že policajné tímy pracujú okrem toho na identifikácii a zneškodnení nevybuchnutej munície. Jeden ženista utrpel podľa jeho slov v sobotu zranenia počas prác na odmínovaní tamojšej administratívnej budovy.



Ukrajinský dozorný orgán pre komunikácie uviedol, že v Chersone sa obnovilo štátne televízne a rozhlasové vysielanie. Poradca tamojšieho starostu Roman Holovňa povedal, že zo susednej Mykolajivskej oblasti začína do Chersonu prúdiť humanitárna pomoc a zásoby. Situáciu v meste v ukrajinskej štátnej televízii opísal ako "humanitárnu katastrofu". Obyvateľom podľa jeho slov chýba voda, lieky aj potraviny.



Predseda energetického podniku Chersonoblenerho, ktorý pred vojnou zabezpečoval dodávky elektriny, ohlásil, že "do každej obce v Chersonskej oblasti sa okamžite po oslobodení a získaní povinného povolenia do armády" znova zavádza elektrina.



Ukrajinská armáda uviedla, že dohliada na "stabilizačné opatrenia" v okolí Chersonu, aby zaistila jeho bezpečnosť.



Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v sobotu poznamenal, že ruské sily po odchode z Chersonu posilňujú svoje bojové línie na východnom brehu rieky Dneper. Približne 70 percent Chersonskej oblasti zostáva pod kontrolou ruských síl.



Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že z Chersonskej oblasti vrátane samotného Chersonu stiahlo vyše 30.000 vojakov. Na pravom, západnom brehu rieky Dneper, kde sa nachádza Cherson, nezostal podľa ruského ministerstva už ani jeden kus ruskej vojenskej techniky či výzbroje.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa však nechal počuť, že Moskva nepovažuje ústup z Chersonu za ponižujúci. Stiahnutie sa ruských jednotiek na ľavý breh Dnepra podľa neho nijako nemení štatút Chersonskej oblasti, ktorá zostáva "subjektom Ruskej federácie".