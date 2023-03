Do chodcov v Kanade vrazilo auto, hlásia mŕtvych a zranených

Ottawa 14. marca (TASR) - Dve osoby prišli o život a deväť ďalších utrpelo zranenia, keď v kanadskom meste Amqui v provincii Quebec vozidlo vrazilo do chodcov kráčajúcich pri ceste. S odvolaním sa na políciu o tom informovala agentúra AFP.



Obeťami sú dvaja muži - šesťdesiatnik a sedemdesiatnik. Medzi zranenými sú aj tri deti a dve osoby utrpeli vážne zranenia.



Hovorkyňa polície v Quebecu Hélne St Pierreová pre AFP uviedla, že bol zadržaný 38-ročný muž. Vyšetrovatelia zisťujú, či do ľudí svojím autom vrazil zámerne.



K incidentu došlo v pondelok po 15.00 h miestneho času v Amqui vzdialenom zhruba 350 kilometrov severovýchodne od mesta Quebec. Svedkovia činu pre lokálne médiá uviedli, že vodič vrazil pick-upom do niekoľkých ľudí idúcich po chodníku pri miestnom malom pivovare, následne pokračoval po ceste ďalších 400 až 500 metrov a narazil do ďalších osôb.



"Všetko naznačuje tomu, že ide o izolovanú udalosť," uviedla hovorkyňa polície. "V oblasti nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo a ide len o jedného páchateľa," dodala. Vodič z miesta činu podľa jej slov utiekol, no neskôr sa vrátil a prihlásil sa na neďalekej policajnej stanici.



Vysokopostavený predstaviteľ vlády oboznámený so záležitosťou pod podmienkou anonymity poznamenal, že nešlo o terorizmus ani čin súvisiaci s ohrozením bezpečnosti štátu, napísala agentúra AP. Šéf rezortu verejnej bezpečnosti v Quebecu Francois Bonnardel na Twitteri uviedol, že podľa predbežných informácií ide o "vážnu nehodu".