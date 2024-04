Do Chorvátska dorazilo prvých šesť francúzskych stíhačiek Rafale

Záhreb 25. apríla (TASR) - Do Chorvátska vo štvrtok dorazilo prvých šesť z celkovo 12 francúzskych stíhačiek Dassault Rafale, ktoré si balkánska krajina objednala. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Príchod stíhačiek do hlavného mesta Záhrebu predznamenáva rozsiahlu modernizáciu chorvátskych vzdušných síl, v rámci ktorej armáda nahradí starnúce stíhačky sovietskej výroby MiG.



Premiér Andrej Plenkovič a ďalší chorvátski predstavitelia sa zúčastnili na slávnostnej ceremónii usporiadanej na privítanie stíhačiek. Lietadlá do krajiny dopravili chorvátski letci, ktorí absolvovali niekoľkomesačný výcvik vo Francúzsku.



"Modernizácia našej protivzdušnej obrany je najväčšou investíciou... do chorvátskej armády a bezpečnosti našej domoviny," uviedol na sociálnej sieti X minister obrany Ivan Anušič.



Chorvátsko v roku 2021 podpísalo s Francúzskom zmluvu o nákupe 12 stíhačiek Rafale za viac ako miliardu eur. Je to jeho najväčší zbrojný nákup od vojny z 90. rokov minulého storočia.



Chorvátsko uprednostnilo ponuku Francúzska pred Izraelom, Švédskom a Spojenými štátmi. Krajina je členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Podľa údajov Aliancie Záhreb minulý rok vynaložil na obranu o niečo menej, ako sú odporúčané dve percentá HDP.



Prezident susedného Srbska Aleksandar Vučič tento mesiac uviedol, že jeho krajina tiež dúfa, že čoskoro podpíše dohodu o nákupe stíhačiek Rafale od Francúzska, dopĺňa AFP.