Do Chorvátska pôjde v lete zrejme rekordný počet českých turistov

Praha 8. júna (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí očakáva, že počet českých turistov cestujúcich do Chorvátska prekročí počas tohtoročnej letnej sezóny milión, čo by bolo najviac v histórii. Podľa ministra zahraničných vecí Jana Lipavského pôjde o prvú plnohodnotnú postcovidovú sezónu. Povedal to vo štvrtok pri jej formálnom odštartovaní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vlaňajšia letná turistická sezóna bola prvou postcovidovou, avšak nevykázala ešte také objemy cestovateľov ako pred pandémiou. Tento rok je možné očakávať plnohodnotnú sezónu," uviedol Lipavský.



Ako pozitívnu novinku vyzdvihol vstup Chorvátska do schengenského priestoru, čo prinieslo zrušenie hraničných kontrol pri vstupe do krajiny. Vrchný riaditeľ Sekcie právnej a konzulárnej Martin Smolek však zdôraznil, že cestujúcich môže hliadka skontrolovať náhodne v blízkosti hranice.



Smolek tiež apeloval na to, aby ľudia nezabúdali na cestovné doklady. "Síce už nepotrebujete pas, potrebujete však minimálne občiansky preukaz a to sa týka aj detí... Viem, že sa na to ľudia neustále pýtajú: deti od narodenia môžu mať občiansky preukaz. Je to jednoduché, môžete si ho vybaviť v ktorejkoľvek obci s rozšírenou pôsobnosťou," pripomenul.



Šéf českej diplomacie tiež informoval, že do Chorvátska a Bulharska opäť vyrazia českí policajti, ktorí budú v najfrekventovanejších destináciách pôsobiť v spoločných hliadkach s miestnou políciou. "Zmyslom prítomnosti českých policajtov v národných uniformách je najmä pomôcť prekonať jazykovú bariéru a účinne pomáhať napríklad pri dopravných nehodách či asistovať prípadným obetiam trestnej činnosti," vysvetlil.



Podľa riaditeľa Právnej a konzulárnej sekcie s tým má Česko z minulých rokov dobrú skúsenosť. "Policajti, ktorí aj tento rok pôjdu na tie miesta, sú v zásade tí istí..., väčšinou aj vedia po chorvátsky. Čo sa týka Chorvátska, kam zamieri tento rok zjavne úplne najväčší počet Čechov v histórii – okolo milióna a myslíme si, že ten milión prekročíme - je to výhodné. Sú schopní komunikovať v chorvátčine," dodal Smolek.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)