Do Chorvátska vyrazil prvý autovlak ZSSK a ÖBB v tejto sezóne

Bratislava 18. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskou ÖBB vypravili v piatok nočný vlak z Bratislavy do Splitu. Je to prvý z vlakov pravidelného sezónneho spojenia k Jadranu.



Do polovice septembra bude tento spoj premávať dvakrát týždenne, v utorok a piatok na trase Bratislava – Viedeň – Graz – Split. Spiatočná cesta začne v Splite každú stredu a sobotu o 16:48.



Kapacita vlaku je 126 miest na sedenie, 90 miest v lôžkových vozňoch, 10 miest pre automobily z Bratislavy, 18 miest z Viedne, celkom 28 miest na prepravu automobilov, resp. motocyklov. Lôžková kapacita prvého vlaku do Splitu bola vypredaná po celej trase a do Chorvátska sa v ňom z Bratislavy a z Rakúska odviezlo 22 motocyklov a 3 osobné vozidlá.