Do Čierneho mora vplával americký torpédoborec

Istanbul 11. júna (TASR) - Torpédoborec amerického námorníctva USS Laboon sa v piatok preplavil cez turecký Bosporský prieliv a vplával do Čierneho mora, informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.



Agentúra AFP k tomu poznamenala, že torpédoborec vplával do Čierneho mora v čase, keď sa americký prezident Joe Biden stretol so západnými lídrami na summite G7 v Anglicku. Potom odcestuje do Bruselu na summit NATO, ktorý sa pravdepodobne bude vo veľkej miere zameriavať na „hrozbu zo strany Ruska". V stredu sa Biden stretne v Ženeve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



USA pravidelne vysielajú vojnové lode do čiernomorského regiónu ako prejav podpory Ukrajine, pričom často si za to vyslúžia námietky zo strany Ruska.



Washington v polovici apríla oznámil Turecku, že vyšle dve vojnové lode cez Bosporský prieliv. Bolo v čase, keď Rusko zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť pozdĺž ukrajinskej hranice aj na Kryme, ktorý anektovalo v roku 2014. Tieto lode však neboli nikdy vyslané, pretože Rusko stiahlo svoje sily a napätie sa zmiernilo, dodala AFP.