Do Čile postihnutom požiarmi prichádza zahraničná pomoc

Concepción 7. februára (TASR) - Zahraniční odborníci sa v pondelok zapojili v Čile do intenzívneho boja proti ničivým, suchom podporovaným lesným požiarom, ktoré za necelý týždeň usmrtili 26 ľudí, zranili stovky ďalších osôb a zničili vyše 1000 domov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Predstavitelia uviedli, že plamene v južnej časti stredného Čile spálili už okolo 270.000 hektárov pôdy. To je oblasť väčšia než Luxembursko.



Obavy po krátkej úľave však vyvolala nová vlna horúčav začínajúca sa v utorok. Do Čile ale dorazil letecký tanker DC10 zo Spojených štátov, aby sa pridal k približne 5600 hasičom a bojoval s nimi proti 69 požiarom najvyššej priority. Stroj je schopný zhodiť 36.000 litrov vody.



Čilská pohotovostná služba SENAPRED informovala, že požiare spôsobili zranenia 1260 ľuďom a ďalších 3000 obyvateľov pripravili o domov.



Medzi 26 mŕtvymi je najmenej jeden hasič a osem ich utrpelo zranenia.



Dobrovoľníčka Carmen Cuevasová, ktorá v pondelok pomáhala roznášať vodu zasiahnutým ľuďom, pre AFP povedala, že časti jej domu v meste Santa Junta v ťažko postihnutom čilskom regióne Bíobío sa "zmenili na popol". Mesto sa nachádza asi 500 kilometrov južne od metropoly Santiago.



Ministerka vnútra Carolina Toháová novinárom oznámila, že za päť dní vyčíňania požiarov bola zničená taká veľká oblasť, aká "je obvykle spálená požiarmi za dva roky".



Ministerka cez víkend uviedla, že Čile sa z dôvodu zmeny klímy stáva jednou z krajín najviac náchylných na požiare.



Čile zažíva leto s rekordnými teplotami, ktoré opakovane prekračujú 40 stupňov Celzia v oblastiach, kde to bolo historicky zriedkavé.



V nedeľu dorazilo do Čile lietadlo zo Španielska s 50 odborníkmi na hasenie požiarov, vojakmi a pilotmi dronov, aby pomohli vo veľkej hasiacej operácii.



Argentína sľúbila okolo 60 hasičov, ako aj nákladné vozidlá a vrtuľník, z Mexika prišla skupina 150 vojenských a civilných špecialistov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zverejnil na Twitteri podporný odkaz: "Čilský ľud sa môže spoľahnúť na pomoc Francúzska v boji proti tejto katastrofe." Portugalsko uviedlo, že je pripravené poslať 140 hasičov.



Podľa čilského ministerstva zahraničných vecí prisľúbili pomoc aj Ekvádor, Kolumbia, Peru, Paraguaj a Venezuela.



"Je úžasné vidieť, ako krajiny, ktoré majú vlastné problémy a potreby, hneď vyčleňujú svoje zdroje nám na pomoc," napísala poďakovanie ministerka vnútra Toháová.