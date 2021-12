Ľudskoprávna organizácia: Do Číny boli deportované stovky Taiwancov

Londýn 1. decembra (TASR) - Viac ako 600 Taiwancov bolo v posledných rokoch po zadržaní v zahraničí deportovaných do Číny. V stredu to uviedla ľudskoprávna organizácia Safeguard Defenders v správe, z ktorej cituje britská stanica BBC.



Taiwan, ktorý sa považuje za nezávislý štát, dlhodobo trvá na tom, že Taiwancov zatknutých v zahraničí by mali príslušné krajiny posielať na jeho územie. Peking však tento autonómny ostrovný štát považuje za svoje teritórium, píše stránka BBC.



Aktivisti v zmienenej správe uviedli, že deportácie do Číny posilňujú vplyv Pekingu v zahraničí a obvinili Čínu z "lovu" Taiwancov. Správa je založená na medializovaných informáciách v období rokov 2016 – 2019.



Ľudskoprávna organizácia so sídlom v Španielsku poukázala na to, že Pekingu boli vydaní Taiwanci bez pôvodu či príbuzenstva v pevninskej Číne. Zároveň varovala, že im tam hrozí prenasledovanie a vážne porušovanie ľudských práv.



Safeguard Defenders v správe ďalej tvrdí, že niekoľko krajín vydávaním osôb Pekingu porušuje medzinárodné zákony o ľudských právach, pričom najviac Taiwancov do Číny vydalo Španielsko a Keňa.



Čína v minulosti tvrdila, že Taiwanci podozriví zo spáchania trestného činu by v niektorých prípadov mali byť vydaní čínskym orgánom, keďže medzi ich obete patria aj obyvatelia pevninskej Číny.



V reakcii na správu taiwanská vláda podľa agentúry AFP uviedla, že jurisdikcia Číny sa nevzťahuje na Taiwancov, ktorí boli zadržaní alebo odsúdení v zahraničí. Peking na správu zatiaľ nereagoval.