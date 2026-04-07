Do Číny po desiatich rokoch pricestovala líderka Kuomintangu
Líderku KMT pozval na návštevu Číny tamojší prezident Si Ťin-pching.
Autor TASR
Tchaj-pej 7. apríla (TASR) - Líderka hlavnej taiwanskej opozičnej strany v utorok pricestovala na prvú návštevu Číny za posledné desaťročie. Predsedníčka Kuomintangu (KMT) Čeng Li-wen uviedla, že cieľom jej šesťdňovej cesty je budovanie mieru a stability. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Čeng Li-wen, ktorá sa kedysi zasadzovala za nezávislosť Taiwanu, v súčasnosti podporuje užšie vzťahy s Čínou a zbližovanie s Pekingom považuje za kľúčové pre mier v Taiwanskom prielive.
Líderku KMT pozval na návštevu Číny tamojší prezident Si Ťin-pching. Čeng Li-wen, ktorá nastúpila do funkcie v novembri, trvá na stretnutí s ním ešte pred jej oficiálnou cestou do USA. To vyvolalo vo vnútri aj mimo jej strany kritiku, že zastáva príliš pročínske postoje.
Počas nasledujúcich šiestich dní plánuje navštíviť Šanghaj, Nanking a Peking. Aj keď radoví členovia KMT pravidelne cestujú do Číny na stretnutia s tamojšími predstaviteľmi, poslednou predsedníčkou nacionalistickej strany, ktorá takúto návštevu absolvovala, bola Chung Siou-ču v roku 2016.
Pred odchodom do Šanghaja Čeng Li-wen novinárom povedala, že Taiwan musí urobiť „maximum, aby zabránil vypuknutiu vojny“. „Zachovať mier znamená zachovať Taiwan,“ vyhlásila na tlačovej konferencii v ústredí KMT v Tchaj-peji. Na to je podľa nej potrebné, aby Čína a Taiwan „krok za krokom“ budovali dobré vzťahy a posilňovali vzájomnú dôveru.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa ostrov ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Vláda taiwanského prezidenta Laj Čching-tea a jeho Demokratická progresívna strana (DPP), ktorá odmieta čínske nároky na Taiwan, podozrievajú Peking zo snahy posilniť svoj vplyv na Kuomintang a zabrániť predaju zbraní od USA.
Taiwanský parlament v súčasnosti debatuje o návrhoch na špeciálne obranné výdavky, ktoré majú posilniť vojenské schopnosti ostrova proti prípadnému útoku Číny. Vláda navrhla výdavky vo výške 1,25 bilióna taiwanských dolárov (34 miliárd eur) na kľúčové obranné nákupy vrátane zbraní z USA, zatiaľ čo KMT chce vyčleniť 380 miliárd taiwanských dolárov na americké zbrane s možnosťou ďalších akvizícií.
Aj keď KMT dlhodobo podporuje priateľskejšie vzťahy s Pekingom, Čeng obvinila prezidentovu DPP, že blokuje vládne plány obranných výdavkov v prospech Číny.
Čeng Li-wen, ktorá sa kedysi zasadzovala za nezávislosť Taiwanu, v súčasnosti podporuje užšie vzťahy s Čínou a zbližovanie s Pekingom považuje za kľúčové pre mier v Taiwanskom prielive.
Líderku KMT pozval na návštevu Číny tamojší prezident Si Ťin-pching. Čeng Li-wen, ktorá nastúpila do funkcie v novembri, trvá na stretnutí s ním ešte pred jej oficiálnou cestou do USA. To vyvolalo vo vnútri aj mimo jej strany kritiku, že zastáva príliš pročínske postoje.
Počas nasledujúcich šiestich dní plánuje navštíviť Šanghaj, Nanking a Peking. Aj keď radoví členovia KMT pravidelne cestujú do Číny na stretnutia s tamojšími predstaviteľmi, poslednou predsedníčkou nacionalistickej strany, ktorá takúto návštevu absolvovala, bola Chung Siou-ču v roku 2016.
Pred odchodom do Šanghaja Čeng Li-wen novinárom povedala, že Taiwan musí urobiť „maximum, aby zabránil vypuknutiu vojny“. „Zachovať mier znamená zachovať Taiwan,“ vyhlásila na tlačovej konferencii v ústredí KMT v Tchaj-peji. Na to je podľa nej potrebné, aby Čína a Taiwan „krok za krokom“ budovali dobré vzťahy a posilňovali vzájomnú dôveru.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa ostrov ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Vláda taiwanského prezidenta Laj Čching-tea a jeho Demokratická progresívna strana (DPP), ktorá odmieta čínske nároky na Taiwan, podozrievajú Peking zo snahy posilniť svoj vplyv na Kuomintang a zabrániť predaju zbraní od USA.
Taiwanský parlament v súčasnosti debatuje o návrhoch na špeciálne obranné výdavky, ktoré majú posilniť vojenské schopnosti ostrova proti prípadnému útoku Číny. Vláda navrhla výdavky vo výške 1,25 bilióna taiwanských dolárov (34 miliárd eur) na kľúčové obranné nákupy vrátane zbraní z USA, zatiaľ čo KMT chce vyčleniť 380 miliárd taiwanských dolárov na americké zbrane s možnosťou ďalších akvizícií.
Aj keď KMT dlhodobo podporuje priateľskejšie vzťahy s Pekingom, Čeng obvinila prezidentovu DPP, že blokuje vládne plány obranných výdavkov v prospech Číny.