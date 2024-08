Do Číny pricestoval poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť

Peking 27. augusta (TASR) — Na trojdňovú návštevu Číny pricestoval v utorok Jake Sullivan, poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť. Rokovať by mal o vzťahoch Washingtonu a Pekingu, ktoré sa počas Bidenovho funkčného obdobia zhoršili. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Na letisku v čínskej metropole Sullivana privítal americký veľvyslanec v Číne Nicholas Burns a Jang Tchao, ktorý má na čínskom ministerstve zahraničných vecí na starosti Severnú Ameriku a Oceániu.



Ide o prvú návštevu poradcu šéfa Bieleho domu v Číne od roku 2016. Koná sa len desať týždňov pred prezidentskými voľbami v USA. Sullivan sa počas nej stretne aj so šéfom čínskej diplomacie Wang Im, ktorý je tiež riaditeľom Komisie pre zahraničné veci Ústredného výboru Komunistickej strany Číny.



Sullivan a Wang I sa za posledného poldruha roka stretli štyrikrát — vo Washingtone, Viedni, na Malte a v Bangkoku — a vlani v novembri v Kalifornii počas summitu Bidena a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.



Podľa vysokopostaveného predstaviteľa americkej vlády medzi témy Sullivanových rokovaní bude patriť aj situácia v Juhočínskom mori a podpora ruského zbrojárskeho priemyslu od invázie na Ukrajinu zo strany Číny. Hovoriť chce aj o "vojenskom, diplomatickom a ekonomickom" tlaku Číny na Taiwan, ktorý Peking považuje za svoju odštiepeneckú provinciu.



Od Sullivanovej návštevy sa neočakávajú zásadné závery, mohla by však položiť základy pre možné stretnutie Si Ťin-pchinga s Bidenom pred koncom jeho mandátu, konštatuje agentúra AP.



Bidenova administratíva zaujala tvrdý postoj voči Číne, ktorú považuje za strategického konkurenta USA a obmedzuje prístup čínskych firiem k vyspelým technológiám.



Už aj tak napäté bilaterálne vzťahy sa zhoršili po tom, čo vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila v auguste 2022 Taiwan. Nádeje na ich zlepšenie sa rozplynuli vo februári 2023, keď bol nad územím USA zostrelený čínsky špionážny balón.