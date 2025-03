Do ČR bude zas možné voziť zvieratá, končia i kontroly na hranici

Praha 17. marca (TASR) - Od utorka bude opäť možné prevážať zvieratá z Maďarska a Slovenska do ČR. V pondelok večer tiež skončia kontroly na česko-slovenských hraniciach, ktoré pred týždňom zaviedla česká Štátna veterinárna správa (SVS) z dôvodu výskytu nákazlivej slintačky a krívačky (SLAK) v Maďarsku. Nič podľa SVS nenasvedčuje tomu, že by dochádzalo k šíreniu nákazy z ohniska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Hlavnými dôvodmi, prečo sa SVS rozhodla zmierniť opatrenia, je fakt, že už bola ukončená likvidácia ohniska nákazy v blízkosti mesta Győr v severozápadnom Maďarsku. Všetky vyšetrenia zvierat vnímavých na SLAK v ochranných pásmach okolo ohniska v Maďarsku s presahom na Slovensko boli negatívne," uviedla veterinárna správa.



Dodala, že Európska komisia v uplynulých dňoch určila pravidlá presunu zvierat a potravín živočíšneho pôvodu v súvislosti so SLAK po celej EÚ. Žiadne zásadné problémy podľa SVS sa nezistili ani pri kontrolách na hraniciach so SR.



Naďalej však pri preprave zvierat platia sprísnené pravidlá biologickej bezpečnosti a pokračovať budú aj náhodné kontroly prepravcov. Vozidlá, ktoré prepravujú živé zvieratá zo zahraničia a v posledných 21 dňoch sa pohybovali v uzavretých pásmach okolo ohniska infekcie, budú musieť predložiť doklad o dezinfekcii vozidla pred nakládkou zvierat. Chovatelia musia viesť záznamy o vjazde vozidiel do svojho hospodárstva a uchovávať ich 12 mesiacov.



Do chovov budú mať zákaz vstupu osoby, ktoré sa tiež v posledných 21 dňoch pohybovali v uzavretých pásmach v Maďarsku a na Slovensku a prevádzkovatelia budú musieť o vstupe cudzích osôb do ich chovov viesť záznamy.



V obci Kisbajcs neďaleko slovenských hraníc bol 7. marca na miestnej farme dobytka identifikovaný vírus nákazlivého ochorenia slintačky a krívačky. Na farme sa nachádzalo asi 1400 kusov dobytka. SLAK je vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, prasiat a iných párnokopytníkov. Ľahko sa prenáša dotykom a vzduchom, ľudia ho môžu ďalej rozširovať poľnohospodárskymi strojmi, obuvou, ošatením a pneumatikami vozidiel, ktoré s vírusom prišli do kontaktu. V prípade jeho výskytu je nutné všetky zvieratá utratiť.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)