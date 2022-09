Do ČR dorazili nové vakcíny proti omikronu

Praha 7. septembra (TASR) - Do Česka prišli upravené vakcíny na nové varianty koronavírusu. Očkovať nimi od štvrtka začne Fakultná Thomayerova nemocnica (FTN) v Prahe, ktorá to uviedla na sociálnej sieti. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes do FTN dorazila nová vakcína proti ochoreniu COVID-19. Celkovo ide o 480 ampuliek novej vakcíny. Jedna ampulka predstavuje šesť dávok," spresnila nemocnica. Celkovo teda ide o takmer 2900 dávok novej vakcíny.



Nemocnica uviedla, že vakcína je určená na tretiu a štvrtú (resp. prvú a druhú posilňujúcu) dávku. Podľa dát českého ministerstva zdravotníctva sa v Česku dalo prvou dávkou zaočkovať 6,97 milióna ľudí, teda približne 65 percent obyvateľov. Prvú posilňujúcu dávku si nechalo aplikovať približne 38 percent a druhú posilňujúcu dávku majú necelé dve percentá obyvateľov.



Výrobcom novej vakcíny je konzorcium Pfizer/BioNtech. Ide o upravenú pôvodnú verziu vakcíny, ktorá je zacielená okrem pôvodného kmeňa vírusu aj proti omikronovému subvariantu BA.1. Inovovanú verziu vakcíny schválila Európska lieková agentúra minulý týždeň vo štvrtok.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti spôsobuje omikronový subvariant BA.5 celosvetovo takmer 80 percent prípadov nákazy koronavírusom.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)