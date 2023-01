Do Davosu neprídu významné osobnosti - lídri z G7 ani Soros

Davos 16. januára (TASR) - Vo švajčiarskom stredisku Davos na každoročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) očakávajú tento týždeň rekordný počet hláv štátov alebo vlád. V pondelok informuje TASR podľa agentúry DPA.



Pozornosť priťahuje aj to, že zasadnutie svojou prítomnosťou nepoctia významné osobnosti. Jediným lídrom zo skupiny najvyspelejších krajín sveta G7, ktorý má v pláne pricestovať, je nemecký kancelár Olaf Scholz.



Americký prezident Joe Biden, britský premiér Rishi Sunak ani francúzsky prezident Emmanuel Macron neprídu.



Ani ďalší vplyvní hráči mimo skupiny G7 sa neunúvajú, predovšetkým čínsky prezident Si Ťin-pching a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, hoci ten sa po rokoch izolovanosti za svojho predchodcu Bolsonara pokúša vrátiť Brazíliu na svetovú scénu.



Keďže veľké časti sveta trápi zdražovanie potravín a palív a svetová ekonomika sa ocitla na pokraji recesie, pobyt predstaviteľov štátov vo Švajčiarsku by v očiach voličov nepôsobil dobre.



Niektorí zrušili príchod narýchlo: prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa bol jedným z 52 lídrov v zozname účastníkov fóra, ale v nedeľu návštevu zrušil. V JAR totiž pokračuje energetická kríza, pre ktorú sa krajina pravidelne zahaľuje do tmy.



Päťdňové zhromaždenie elity sveta sa oficiálne začalo v pondelok pod heslom "Spolupráca v rozdrobenom svete". Stále nie je známe, či na ňom tak ako vlani prednesie príhovor aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin nevystúpi.



Miliardár Elon Musk oznámil, že sa bude držať ďaleko od tejto akcie, pretože "mu znie nudne".Napriek tomu pricestuje vyše 1500 podnikateľských lídrov zo všetkých priemyselných odvetví, vrátane šéfov spoločností ako Microsoft, Uber, Pfizer, Saudi Aramco a finančných inštitúcií.



WEF bolo vždy priestorom, kde sa podporoval globálny obchod a voľný trh, ktoré po vypuknutí pandémie majú ťažkosti.



Investor George Soros, pravidelný účastník zasadnutí v Davose, dal tento rok prednosť Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa sústreďuje na konflikty.