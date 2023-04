Do davu v Jeruzaleme vrazilo auto, zranilo päť ľudí

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - V Jeruzaleme vrazilo do davu ľudí auto a zranilo päť ľudí. V pondelok to uviedla izraelská polícia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a denníka Times of Israel (TOI).



Izraelská záchranná služba Magen David Adom uviedla, že ošetruje piatich zranených – štyroch mužov a jednu ženu. Stav jedného z nich je vážny - je v bezvedomí. Podozrivého šoféra auta policajti "na mieste neutralizovali" a jeho zdravotný stav nebol bezprostredne známy.



Podľa miestnych médií auto vrazilo do davu ľudí neďaleko rušnej tržnice a na mieste incidentu zasahovali desiatky policajtov. Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania.



Premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že ide o "ďalší pokus o vraždu izraelských občanov".