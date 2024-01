Do dodávky liekov rukojemníkom v Gaze je zapojené aj Francúzsko

Paríž/Jeruzalem 16. januára (TASR) - Francúzsko a Katar od konca októbra hľadajú spôsob, ako dopraviť lieky izraelským rukojemníkom zadržiavaným radikálnym palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gaze, informovalo francúzske veľvyslanectvo v Izraeli.



Správu o tom priniesol v utorok spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Francúzsko a Katar vo veci konajú na základe prosby združenia Fórum príbuzných rukojemníkov a nezvestných. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil svojmu ministerstvu zahraničných vecí, aby vypracovalo zoznam liekov pre 45 rukojemníkov, uskutočnilo ich nákup a poslalo ich do Kataru.



Zásielka s liekmi bola do Kataru odoslaná uplynulú sobotu a do Pásma Gazy sa ešte nedostala.



Na bezpečnostné aspekty celej operácie dohliada Izrael, uviedol nemenovaný francúzsky predstaviteľ pre The Times of Israel. Zapojený je aj Medzinárodný výbor Červeného kríža.



Ak projekt podarí zrealizovať, očakáva sa spoločné francúzsko-katarské vyhlásenie.



Po teroristickom útoku na Izrael zo 7. októbra Hamas odvliekol do Pásma Gazy približne 240 rukojemníkov. Časť týchto rukojemníkov bola koncom novembra v niekoľkých skupinách prepustená na základe dohody o výmene zadržiavaných osôb medzi Izraelom a Hamasom. Ďalších - zrejme 25 - ich podľa informácií z piatka 12. januára bolo zabitých. Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb.



Súčasťou vpádu palestínskych kománd na juh Izraela bolo aj vraždenie a terorizovanie pohraničných dedín a kibucov, ktoré si vyžiadalo životy asi 1140 ľudí, väčšinou civilistov vrátane účastníkov hudobného festivalu Nova.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o dohode o dodávke liekov pre rukojemníkov stále zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy medzi Izraelom a Katarom informoval už minulý piatok, keď sa však nezmenil o role Francúzska v celom procese, doplnil TOI v utorok.