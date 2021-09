Originál ústavy USA budú dražiť, zaplatiť zaň môžu 20 miliónov dolárov

New York 18. septembra (TASR) - Vzácny originál americkej ústavy podpísanej v roku 1787 vo Filadelfii pôjde do dražby. Odhaduje sa, že dokument sa predá za 15–20 miliónov dolárov, oznámil v piatok aukčný dom Sotheby's.



Ide o jeden z iba 11 známych zachovaných výtlačkov ústavy USA z jej úplne prvého oficiálneho vydania. Zároveň je to jediný výtlačok, ktorá sa nachádza v súkromnom vlastníctve. Dražba sa bude konať v novembri v New Yorku.



Sotheby's do nedele vystavuje zbierku zhruba 80 amerických ústavných dokumentov pochádzajúcich z revolučného obdobia (1776–1789). Výstava následne poputuje do Los Angeles, Chicaga a Dallasu, približujú tlačové agentúry AP a AFP.



Ústavu podpísali 17. septembra 1787 vo filadelfskej Sále nezávislosti "zakladajúci otcovia" Spojených štátov amerických vrátane Georgea Washingtona, Benjamina Franklina a Jamesa Madisona.



"Tento exemplár je mimoriadne vzácny. Išlo o náklad 500 výtlačkov. Je to najdlhšie platná ústavná listina a stala sa vzorom pre iné vlády na celom svete," uviedol špecialista daného aukčného domu na staré písomnosti Selby Kiffer.



Dokument je vo vynikajúcom stave a momentálne patrí americkej zberateľke Dorothy Tapperovej Goldmanovej. Predmetný exemplár sa predal prostredníctvom spoločnosti Sotheby's už v roku 1988, ale iba za 165.000 dolárov.