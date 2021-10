Do dražby pôjdu málo známe výtvarné diela boxera Muhammada Aliho

New York 2. októbra (TASR) - Vzácny súbor kresieb a skíc od zosnulého amerického boxera Muhammada Aliho, ktorý si medzi zápasmi rád kreslil, pôjde na budúci týždeň do dražby v New Yorku. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters.



Celkovo 24 výtvarných diel, z ktorých mnohé sú poňaté ako karikatúry a niektoré majú aj podpis tohto legendárneho športovca, odzrkadľujú Aliho záujem o náboženstvo a sociálnu spravodlivosť. Niektoré ho zachytávajú v ringu. Dražbu usporiada 5. októbra aukčný dom Bonhams. Diela pochádzajú zo súkromnej zbierky.



Aliho vášeň pre kreslenie bola málo známa. Pästiar sa k tejto činnosti upieral, aby sa odreagoval po súboji alebo tréningu, tvrdí aukčný dom. "Mnoho ľudí je nadšených, pretože nikto nevedel o existencii tohto súboru výtvarných diel," vysvetľuje Helen Hallová, riaditeľka úseku populárnej kultúry v spoločnosti Bonhams.



Medzi dielami sú kresby s názvami ako "Amerika: Veľké väzenie", "Vojna v Amerike", "Hladujúce deti v Mississippi" alebo "Bodám ako včela", ktorú Ali vytvoril počas nakrúcania historického miniseriálu "Freedom Road".



"V ponúkanej zbierke je jedna kresba, ktorá odkazuje na rasové nepokoje v Los Angeles a Newarku z rokov 1965 a 1967. Iná kresba je venovaná islamu. Ďalšie obsahujú ľahšie témy a vzťahujú sa na boxovanie," uviedla Hallová.



Muhammad Ali, pôvodným menom Cassius Clay, bol trojnásobným svetovým šampiónom ťažkej váhy a olympijským víťazom z roku 1960. Na vrchole kariéry v roku 1964 oznámil prestup na islam, neskôr odmietol vstúpiť do armády a ísť bojovať do Vietnamu. Zomrel v roku 2016 ako 74-ročný, dlhé roky ho sužovala Parkinsonova choroba.