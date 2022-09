Do druhého kola senátnych volieb v ČR postúpila aj Nagyová

Praha 24. septembra (TASR) - Do druhého kola senátnych volieb v Česku postúpila aj Jana Nagyová, ktorá je spolu s Andrejom Babišom obžalovaná v kauze dotačného podvodu na farme Čapí hnízdo. V súboji o senátne kreslo sa o týždeň stretne so súčasným predsedom Senátu Milošom Vystrčilom. Vyplýva to z výsledkov Českého štatistického úradu (ČSÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nagyová, ktorá kandidovala za hnutie ANO, získala približne 30 percent hlasov, Vystrčil pod hlavičkou koalície SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) približne 45 percent hlasov. Predseda hnutia ANO označil Nagyovej výsledok za úspech.



"Je to veľký úspech pre pani Nagyovú, ktorú takmer nikto nepozná. To sme možno ani nečakali," reagoval na výsledky Babiš. Jej kandidatúru proti Vystrčilovi označil za súboj bezprávia s ponovembrovým "kartelom". Na otázku, či Nagyovú príde podporiť aj pred druhým kolom senátnych volieb, odpovedal, že s ňou bude pred súdom.



Nagyová na otázku redaktorky Českej televízie, čo urobí ako prvé, ak by bola do Senátu zvolená, odpovedala: "Ako prvé vojdem do dverí a požiadam o imunitu". Babiš však odmieta, že by cieľom jeho angažovania sa v Nagyovej volebnom obvode bol práve jej zisk imunity a tým skomplikovanie súdneho konania v kauze Čapí hnízdo.



Hnutie ANO celkovo zaznamenalo v tohtoročných senátnych voľbách úspech. "Teraz, keď je ANO najsilnejšou opozičnou stranou, má prirodzene veľký potenciál posilniť práve vo voľbách do Senátu, takže nevidím to ako veľké prekvapenie," povedal vo vysielaní ČT24 politológ Petr Just. Upozornil však, že pred druhým kolom sa skóre vynuluje.



Podľa Justa mali kandidáti v minulosti problém priviesť aj svojich voličov k druhému kolu volieb. Ešte ťažšie je podľa neho presvedčiť tých, ktorí v prvom kole volili kandidátov, čo nepostúpili. Pre hnutie ANO to preto bude podľa zmieneného politológa výzva.



V prvom kole volieb do hornej komory parlamentu ČR postúpili dvaja kandidáti, jedným z nich je menovec českého premiéra Petr Fiala. O týždeň sa uskutoční druhé kolo senátnych volieb. Volebná účasť v prvom kole pri sčítaní viac ako 90 percent okrskov dosiahla 42 percent.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)