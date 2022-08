Do Džibutska v Africkom rohu dorazila loď s tonami pšenice z Ukrajiny

Džibuti 30. augusta (TASR) - Do afrického Džibutska dorazila v utorok po dvojtýždňovej plavbe z čiernomorského prístavu nákladná loď Brave Commander s 23.000 tonami pšenice z Ukrajiny. Táto zásielka je určená pre približne 22 miliónov ľudí z oblasti Afrického rohu ohrozených hladom, uviedol pre agentúru AFP hovorca Svetového potravinového programu (WFP).



Ukrajina, ktorá patrí k najväčším vývozcom obilia na svete, bola nútená v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy pozastaviť väčšinu svojich dodávok, keďže ruské sily zablokovali prístavy v Čiernom mori. Táto situácia viedla k zvýšeniu svetových cien potravín a vyvolala obavy z ich nedostatku v Afrike a na Blízkom východe.



Šéf WFP David Beasley uviedol, že koniec krízy spojenej so suchom v Africkom rohu je v nedohľadne, a preto je potrebné zaistiť zdroje potrebné na záchranu životov a zabrániť, aby sa ľudia dostali do katastrofickej situácie, keď im bude hroziť hladovanie.



V Etiópii, Keni a Somálsku zaznamenávajú v súčasnosti najhoršie sucho za 40 rokov. Svetová meteorologická organizácia (WMO) minulý týždeň varovala, že situácia sa ešte zhorší v dôsledku toho, že už po piaty raz za sebou nenastalo obdobie dažďov.



Dohoda o odblokovaní čiernomorských prístavov bola dosiahnutá 22. júla v Istanbule. V rámci tejto dohody, ktorú podpísali separátne Rusko a Ukrajina s Tureckom a OSN, bolo zriadené koordinačné centrum v Istanbule, ktoré dohliada na vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Lode opúšťajúce Ukrajinu kontrolujú úradníci z Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN, aby sa uistili, že vezú len obilie, hnojivo alebo potraviny, a nie iné komodity.