Do Egypta previezli 29 bábätiek evakuovaných z nemocnice Šifá v Gaze

Káhira 20. novembra (TASR) - Dvadsaťdeväť predčasne narodených detí evakuovaných z najväčšej nemocnice Šifá v Gaze v pondelok dorazilo do Egypta, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Nemocnica Šifá sa stala stredobodom bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Deti boli zo spomenutej nemocnice evakuované v priebehu nedele.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHP) opísala toto zariadenie ako "zónu smrti". Izrael sa usiluje zničiť základne Hamasu, ktoré sa podľa židovského štátu nachádzajú v podzemí pod nemocnicou.



Prvotné informácie hovorili o dovedna 31 evakuovaných predčasne narodených deťoch z nemocnice Šifá; podľa AFP nebolo bezprostredne jasné, prečo ich do Egypta prišlo len 29.



Podľa agentúry DPA zomreli dve z detí ešte pred začatím evakuácie. podľa vyjadrení lekárov z Gazy bojuje každé z evakuovaných detí so závažnými infekciami v dôsledku nedostatku liekov; niektoré z nich sú údajne v kritickom stave.



Ani jedno z detí nesprevádzal rodinný príslušník, keďže palestínske ministerstvo zdravotníctva nedokázalo nájsť ich blízkych príbuzných, dodáva WHO.