Do Egypta prišli z Gazy prví cudzinci a osoby s dvojakým občianstvom

Káhira 1. novembra (TASR) - Cez hraničný priechod Rafah začali v stredu do Egypta prichádzať prvé skupiny cudzincov a osôb s dvojakým občianstvom utekajúcich z vojnou zmietaného pásma Gazy. S odvolaním na egyptského predstaviteľa o tom informovala agentúra AFP.



Vo vysielaní egyptskej televízie bolo možné vidieť rodiny s kočíkmi a starších ľudí medzi tými, ktorí vystúpili z autobusu na egyptskej strane hraničného priechodu Rafah. Podľa stanice BBC už do Egypta vstúpilo 110 osôb s dvojakým občianstvom.



Očakáva sa, že Káhira umožní v stredu vstup na svoje územie približne 500 cudzincom prvýkrát od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskymi hnutím Hamas. Cez hraničný priechod dosiaľ umožňovali len vstup humanitárnej pomoci pre obyvateľov Gazy.



Z palestínskej enklávy vopred počas dňa vozili do Egypta zranených Palestínčanov. Spravodajca AFP videl na palestínskej strane 40 sanitiek, ktoré vstupovali do hraničného priechodu. Každá z nich podľa neho prevážala dvoch ľudí.