Do Egypta privezú cez hraničný priechod Rafah zranených Palestínčanov

Káhira 31. októbra (TASR) - Egypt sa pripravuje na prijatie zranených Palestínčanov z pásma Gazy, ktorých v stredu privezú cez hraničný priechod Rafah. V utorok to uviedli viaceré zdravotnícke a bezpečnostné zdroje. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Lekárske tímy budú zajtra (v stredu) prítomné na hraničnom priechode, aby vyšetrili prípady ľudí prichádzajúcich (z pásma Gazy) a určili nemocnice, do ktorých ich prevezú," povedal pre agentúru AFP nemenovaný zdravotnícky predstaviteľ v egyptskom meste Aríš.



Plánovaný prevoz zranených Palestínčanov do Egypta potvrdil aj bezpečnostný zdroj na hraničnom priechode Rafah a egyptská spravodajská televízia al-Káhira. Fotograf agentúry AFP uviedol, že v utorok videl na egyptskej strane priechodu zhromaždené veľké množstvo sanitiek.



Egyptský predstaviteľ dodal, že približne 15 kilometrov od Rafahu postavia pre zranených Palestínčanov poľnú nemocnicu s rozlohou 1300 metrov štvorcových.



Rozhodnutie otvoriť priechod prišlo niekoľko hodín po izraelskom útoku na najväčší utečenecký tábor Džabálijá v pásme Gazy, kde podľa palestínskych úradov zahynulo najmenej 50 ľudí. Egypt tento útok odsúdil.



V pásme Gazy v súčasnosti prebiehajú intenzívne boje medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva si útoky vyžiadali už vyše 8500 obetí na životoch, z čoho polovica sú podľa miestnych orgánov deti.



Izrael podniká útoky na pásmo Gazy v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo vyše 1400 ľudí.