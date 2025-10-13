< sekcia Zahraničie
Do Egypta priviezli 154 palestínskych väzňov,ktorých Izrael deportoval
Izrael deportoval do Egypta 154 Palestínčanov, ktorí si v izraelských väzniciach odpykávali dlhoročné tresty.
Autor TASR
Káhira 13. októbra (TASR) - Vyše 150 palestínskych väzňov, ktorých Izrael v pondelok prepustil v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas, izraelské orgány deportovali do Egypta, uviedlo Palestínske väzenské združenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Izrael deportoval do Egypta 154 Palestínčanov, ktorí si v izraelských väzniciach odpykávali dlhoročné tresty. Izraelské orgány odmietli väzňom odsúdeným za násilné činy povoliť návrat do Pásma Gazy či na okupovaný Západný breh Jordánu a požadovali ich deportáciu do tretích krajín.
Okrem spomínaných väzňov Izrael v pondelok prepustil aj desiatky ďalších Palestínčanov. Autobusy s nimi začali prichádzať do mesta Ramalláh na Západnom brehu Jordánu krátko pred poludním, vítali ich tam davy ľudí. Agentúra AFP informuje, že niekoľko autobusov s Palestínčanmi dorazilo aj do mesta Chán Júnis v Pásme Gazy, kde ich taktiež vítali tisíce ľudí.
Autobusy s palestínskymi väzňami v pondelok vyrazili spred väznice Ofer na Západnom brehu Jordánu po tom, čo Hamas odovzdal pracovníkom Červeného kríža (MVČK) v dvoch vlnách spolu 20 izraelských rukojemníkov. Palestínske hnutie má v rámci dohody odovzdať aj telá 28 rukojemníkov. Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií sa Hamas chystá odovzdať v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov.
