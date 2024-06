Do EP už volia aj v Česku, medzi prvými hlas odovzdal prezident

Praha 7. júna (TASR) - Nemá zmysel kritizovať EÚ, ak sa sami na voľbách nezúčastníme a nevyužijeme svoje právo niečo zmeniť. Povedal to v piatok český prezident Petr Pavel po tom, ako v obci Černouček krátko po otvorení volebných miestností odovzdal svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, informuje TASR.



"Európa sme my všetci. Nemá zmysel stáť obďaleč a nadávať, je lepšie byť pri tom a spolurozhodovať," zdôraznil český prezident. Podotkol, že eurovoľby pre veľkú časť Čechov dôležité zrejme nie sú, keďže volebná účasť v nich býva nižšia než v ostatných voľbách v ČR. "Dúfam, že účasť bude vyššia než naposledy. Ak by bola vyššia než 30 percent, považoval by som to za úspech," povedal Pavel.



Európske témy ako nelegálna migrácia, stav životného prostredia spojený so zelenou transformáciou či konkurencieschopnosť ekonomík sa podľa jeho slov dotýkajú každého, a je preto dôležité, aby za seba ľudia nenechali rozhodovať iných.



Po Holandsku a Írsku sa voľby do Európskeho parlamentu začali v piatok popoludní aj v Česku. Tak ako v každých voľbách v ČR, aj v týchto môžu prísť voliči odovzdať svoj hlas počas dvoch dní, a to v piatok od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu od 08.00 h do 14.00 h SELČ.



V Česku si ľudia tento rok zvolia 21 europoslancov, vyberať si môžu z 30 politických strán, hnutí či koalícií. V porovnaní s eurovoľbami pred piatimi rokmi je politických zoskupení o deväť menej, tento krát vzniklo viac koalícií. Pre zisk mandátu je potrebné, aby politické zoskupenie dostalo najmenej päť percent platných hlasov.



V predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2019 malo Česko druhú najnižšiu volebnú účasť - svoje právo voliť využilo len 28,72 percenta oprávnených voličov.