Do Estónska prileteli americké stíhačky, na čas posilnia misiu NATO

Tallinn 27. januára (TASR) - Šesť amerických stíhačiek typu F-15 pristálo v stredu na leteckej základni v Estónsku, aby tam v čase vyhrotenej situácie medzi Ruskom a Ukrajinou posilnili tzv. východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Stíhačky majú v tejto pobaltskej krajine ostať týždeň a pol, uvádza agentúra Reuters.



"Šesť stíhačiek bude nasadených do konca budúceho týždňa," povedal hovorca leteckej základne Ämari na severozápade Estónska. Veliteľstvo letectva NATO uviedlo, že tieto stíhačky v Estónsku posilnia misiu Aliancie zaisťujúcu protivzdušnú obranu Pobaltia.



NATO zároveň už skôr oznámilo, že vo štvrtok vyšle Dánsko na neďalekú litovskú základňu Šiauliai štyri stíhačky typu F-16. Tieto lietadlá majú podľa veliteľstva Aliancie spolupracovať s ďalšími spojeneckými krajinami v celom Pobaltí a popri protivzdušnej obrane sa tam zúčastňovať aj na leteckých manévroch.



Pobaltské krajiny Estónsko, Litva a Lotyšsko, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu, avšak teraz sú členmi NATO a EÚ, nedisponujú vlastnými stíhačkami a pri ochrane svojho vzdušného priestoru sa spoliehajú na NATO, pripomína Reuters.



NATO v pondelok informovalo, že svoje sily uvádza do pohotovosti a východnú Európu posilňuje loďami a stíhačkami, avšak o nasadení amerických stíhačiek v Estónsku sa vtedy nezmienilo. Rusko tento krok Aliancie, vyvolaný hromadením ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou, odsúdilo ako "hystériu" Západu.



Rusko zhromaždilo v ostatnom čase pri svojich hraniciach s Ukrajinou približne 100.000 vojakov. Západ to považuje za prípravu na potenciálnu inváziu na Ukrajinu, čo Moskva odmieta. Spojené štáty a ich spojenci však Rusku pohrozili, že ak na Ukrajinu zaútočí, zavedú proti nemu tvrdé sankcie.