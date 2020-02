Do Etiópie sa po desaťročiach vrátila vzácna ukradnutá koruna

Addis Abeba 20. februára (TASR) - Do Etiópie sa vrátila vzácna obradná koruna, ktorú pred takmer troma desaťročiami ukradli z miestneho pravoslávneho kostola. Objavili ju vlani na jeseň v holandskom Rotterdame, informovala agentúra AP.



Slávnostné odovzdanie koruny zhotovenej v 18. storočí sa uskutočnilo vo štvrtok v etiópskej metropole Addis Abeda. Zúčastnil sa na ňom etiópsky premiér Abiy Ahmed a holandská ministerka zahraničného obchodu Sigrid Kaagová.



Vrátenie klenotu sprostredkovala holandská vláda na základe presvedčenia, že bolo "jej povinnosťou vrátiť tento významný artefakt naspäť do Etiópie", uvádza sa vo vyhlásení kancelárie etiópskeho premiéra, ktorý ju odovzdal miestnemu ministerstvu kultúry a cestovného ruchu.



Koruna, ktorá bola majetkom etiópskej pravoslávnej cirkvi, zmizla v roku 1993 spoločne s ďalšími predmetmi z kostola v dedine Cheleqot v severnej Etiópii. Okolnosti krádeže a vyvezenia koruny z Etiópie zostávajú dodnes nejasné.



Vlani vyšlo najavo, že ju 21 rokov ukrýval v byte v Rotterdame istý holandský občan etiópskeho pôvodu, ktorý tvrdil, že mu korunu zverila do opatery iná osoba. Tento Holanďan sa napokon cez sprostredkovateľa obrátil na rezort diplomacie v Haagu v snahe vrátiť klenot naspäť do Etiópie.



"Je pre nás poctou a potešením, že sme mohli pomôcť pri legitímnom vrátení... tohto predmetu kultúrneho dedičstva," uviedla holandská ministerka.