Do etiópskeho regiónu Tigraj prišli prvé humanitárne konvoje

Addis Abeba 17. decembra (TASR) - Do etiópskeho regiónu Tigraj začali prichádzať humanitárne konvoje po tom, ako bola táto odbojná oblasť začiatkom novembra odrezaná od sveta vládnymi silami.



Informovala o tom v noci na štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu OSN.



Boje zmietajú túto oblasť na severe krajiny odvtedy, ako premiér Abiy Ahmed spustil vojenskú operáciu zameranú na miestnu vládnucu stranu - Tigrajský ľudový oslobodenecký front (TPLF).



"Našim kolegom z organizácie Svetový potravinový program (WFP) sa podarilo včera dostať konvoj do danej oblasti. Celkovo 18 kamiónov tam dopravilo 570 ton potravín," uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric.



OSN tento týždeň vyjadrila frustráciu nad nedostatočným prístupom humanitárnej pomoci do regiónu Tigraj.



Konvoje smerovali do táborov Adi Harush a Mai Ayni, v ktorých nachádzajú zázemie najmä utečenci z Eritrey. Privezené zásoby poskytnú stravu na jeden mesiac pre zhruba 35.000 ľudí.



"Zásoby budú distribuované v nasledujúcich dňoch. Do táborov smerujú aj ďalšie konvoje. Stále hľadáme voľný a úplný humanitárny prístup, ktorý je kľúčový pre vysídlených obyvateľov z regiónu Tigraj, ako aj pre tých, ktorí zostali vo svojich domovoch," dodal Dujarric.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v sobotu doručil svoj prvý konvoj do mesta Mekele, metropoly regiónu Tigraj, v spolupráci s etiópskymi úradmi.



Ahmed, vlaňajší laureát Nobelovej ceny mieru, sa vyhlásil za víťaza volieb po tom, ako vládni vojaci v novembri prevzali kontrolu nad mestom Mekele, avšak OSN odvtedy hlási ďalšie boje vo viacerých častiach daného regiónu.