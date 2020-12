Do etiópskeho štátu Tigraj dorazila prvá zásielka humanitárnej pomoci

Ženeva/Addis Abeba 12. decembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) doručil v sobotu do severoetiópskeho štátu Tigraj prvú zásielku humanitárnej pomoci, odkedy tam pred mesiacom vypukli boje medzi federálnou a tigrajskou regionálnou vládou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na MVČK.



Sedem nákladných vozidiel Červeného kríža doviezlo do tigrajskej metropole Mekele lieky a zdravotnícke vybavenie pre 400 ranených, ako aj iné humanitárne zásoby.



"Ide o prvú zásielku humanitárnej pomoci, odkedy tu pred vyše mesiacom vypukli boje," uviedol MVČK na sociálnej sieti Twitter.



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovo-oslobodzovacím frontom (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci premiér Abiy Ahmed, kulminovalo v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli už o život stovky ľudí a vyše 43.000 ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy síce 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad protivládnymi vzbúrencami, OSN a ďalšie humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti pokračujú.



V dôsledku bojov prišli o život aj traja pracovníci Dánskej rady pre utečencov (DRC), ktorí pracovali ako ochrankári, a jeden zamestnanec Červeného kríža.